Die Jagd auf die „Müllferkel“

Ein riesiges Problem bei der Kompostierung der Bioabfälle ist der hohe Anteil von Plastikmüll, der fälschlicherweise in der Biotonne landet.

Die TBG- und EGST-Kontrolleure werden von der 13. KW bis zur 17. KW in den Abfallbezirken 1, 5 und 6/7 unterwegs sein. Für Tonnen, die nicht richtig befüllt sind, gibt es eine Verwarnung in Form eines gelben Aufklebers. Tonnenbesitzer, die wiederholt falsch sortiert haben, bekommen den roten Aufkleber und müssen sich selbst um die Entsorgung des falsch sortierten „Bioabfalls“ kümmern – das heißt nachsortieren und den Müll bei der nächsten Abfuhr von Bio- oder Restmüll ordnungsgemäß entsorgen. Bei dreimaliger Vergabe einer roten Karte wird die Biotonne eingezogen und gegen eine gleichgroße Restmülltonne (inklusive höherer Gebühren) ersetzt.

Zum Hintergrund: Grevener Bioabfälle werden im Kompostwerk der EGST in Saerbeck verwertet. Der Kompost, der dabei entsteht, wird als Dünger auf die Äcker gebracht. „Alle nicht kompostierbaren Abfälle, die in der Biotonne landen, müssen am Kompostwerk aufwendig aussortiert und anschließend teuer entsorgt werden. Diese Kosten tragen alle Bürger über ihre Müllgebühren, auch diejenigen, die ihren Bioabfall richtig sortieren“, erklärt Markus Eiling, Abfallberater der Stadt Greven. Als Nebenprodukt der Kompostierung entsteht außerdem Ökostrom für rund 2000 Haushalte. Der Erlös aus dem Stromverkauf mindert die Abfallgebühren für alle Bürger des Kreises.

Um etwas gegen die Ungerechtigkeit zu tun, dass gut sortierende Bürger genau so viel zahlen wie „Müllferkel“, und um dauerhaft die hohe Qualität des Steinfurter Komposts zu sichern, sind nun die Biotonnenkontrolleure unterwegs.

Jährlich rund 5000 Tonnen, immerhin fast zehn Prozent des eingesammelten Bioabfalls, müssen am Kompostwerk Saerbeck als Restabfall aussortiert werden, so Franz Niederau, Geschäftsführer der EGST. Das kostet Zeit und Energie. 2014 hat die EGST mit ihrer Aufklärungskampagne zur richtigen Befüllung der Biotonne als „Aktion saubere Biotonne“ begonnen. Seitdem ist die Zahl der falsch befüllten Biotonnen zwar zurückgegangen, die „Fehlwürfe“ müssen aber weiter reduziert werden.

In die Biotonne gehören nur kompostierbare Abfälle aus Küche und Garten, die in kompostierbare Papiertüten oder Zeitungspapier gewickelt sind. Ein häufiger Fehler ist, dass Bioabfälle in nicht kompostierbare Plastikbeutel gefüllt werden. Häufig zu findende Fehlwürfe sind auch Windeln, Flaschen, Wattestäbchen, Verpackungen, Zeitungen und Zeitschriften, Textilien, Taschen und Schuhe. Auch tierische Fäkalien wie Hunde- und Taubenkot sowie Katzen- und Kleintierstreu dürfen nicht über die Biotonne entsorgt werden.