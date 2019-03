Kein Scherz: Der erste Kaffee ist schon da – obwohl die Lokalzeitung nicht mal begonnen hat, die Werbetrommel zu rühren. Zugegeben, es sind erst wenige Pfund, aber immerhin: Die Unterstützung läuft an.

Aber natürlich geht da noch mehr, so gut kennen wir unsere Leser. Traditionell rufen die Lokalredaktion und die Ehrenamtlichen der Tafel vor dem Oster-Fest dazu auf, Kaffee für die Tafelkunden zu spenden. „Und gern auch Tee“, ergänzt Brigitte Ransmann aus dem Helferteam der Reckenfelder Tafel. „Gerade die Flüchtlinge trinken gerne Tee“, erklärt sie. Eine Situation, die Ingrid Koling für die Grevener Ausgabestelle der Tafel bestätigen kann.

Dass im Übrigen nicht nur dann Kaffee und Tee gespendet wird, wenn die Zeitung explizit dazu aufruft, wertet sie als Bestätigung. „Es scheint irgendwie im Bewusstsein der Menschen verankert zu sein.“ Das führe auch dazu, dass jenseits der Osteraktion immer mal wieder Kaffee-Spenden gebracht würden, wenngleich nur „kleckerweise“. Auch in Reckenfeld kommen immer wieder ungeplante Spenden an: „Wir haben ein paar Leute, die uns regelmäßig Lebensmittel-Spenden bringen. Da sind dann auch Kaffee und Tee dabei“, berichtet Brigitte Ransmann. Doch um alle 50 bis 60 in Reckenfeld registrierten Kunden (nebst den Familien, die sie bisweilen versorgen) mit den Zutaten für Heißgetränke versorgen zu können, reicht es in der Regel nicht. Gleiches gilt für Greven. Daher rufen unsere Zeitung und die Tafel-Ehrenamtlichen dazu auf, Kaffee und Tee zu spenden.

Kaffee ist in fast allen Varianten willkommen, am besten eignet sich jedoch nach wie vor der klassische gemahlene Kaffee im Pfund-Gebinde. Auch ganze Bohnen sowie Pads für handelsübliche Maschinen finden Abnehmer. Beim Tee gilt die lose Variante als Favorit.

Die Spenden können hier abgegeben werden:

► Tafel Greven, Kirchstraße 5 (Haus Elisabeth): dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr (mittwochs hat die Tafel zwar geschlossen, dafür aber die Kleiderkammer in den selben Räumlichkeiten geöffnet).

► Tafel Reckenfeld, Emsdettener Landstraße 9c: mittwochs 10 bis 16 Uhr (da ab 14 Uhr die Kunden kommen, ist eine Abgabe wegen des Trubels vor 14 Uhr vorteilhaft, aber kein Muss)

► Lokalredaktion, Marktstraße 45, über dem Schuhhaus Robers (Eingang Kardinal-von-Galen-Straße): montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr.