Heute befinden sich dort das Wohnhaus der Familie sowie mehrere Gewerbehallen. Die Fläche beginnt direkt neben dem Fußgängertunnel der Bahn bis zur nächsten Wohnbebauung an der Mühlenstraße.

Die geplanten Wohnungen, erklärt Architekt Jörg Suwelack, sollen zwischen 50 und 150 Quadratmeter Größe haben, es sind zwei Tiefgaragen vorgesehen, hinzu kommen oberirdische Parkplätze. Pro Wohnung, erklärt der Architekt auf Anfrage, gehe man von 1,25 Pkw aus.

Vier der geplanten Häuser befinden sich wie ein Lärmschutz-Riegel direkt an der Bahn, wo aktuell zwei nicht mehr benutzte Gleise zurückgebaut werden. „Derzeit ist die Fläche zu 80 Prozent versiegelt“, sagt er, „künftig werden wir 40 Prozent Grünflächen haben.“ Ein Teil der Wohnungen in diesem Bereich sollen öffentlich gefördert sein.

Da sich das Gelände direkt an der Bahn befindet, hofft die Stadt, so Stadtplaner Matthias Herding , auf Mittel aus einem Landesprogramm, mit dem gleisnahes Wohnen gefördert werden soll. Suwelack: „Von hier aus ist man in zehn Minuten in Münster.“

Für das Gebiet gibt es derzeit keinen gültigen Bebauungsplan. Wegen seiner Größe geht der Bauherr davon aus, hier selbst einen vorhaben bezogenen Bebauungsplan zu erstellen. Auf politische Initiative des Rates soll ein Rahmenplan für den gesamten Verlauf der vorderen Mühlenstraße ab dem ehemaligen Holzlager erstellt werden. Derzeit, so Stadtplaner Herding im Rathaus, gehe es noch um Ideensammlung. Im späteren Bebauungsplanverfahren gebe es für die Bürger noch zwei weitere Beteiligungsmöglichkeiten.