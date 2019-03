Die Kinder der Kita Beethovenstraße wissen: Jeder sieht anders aus, ob jemand dunkle oder helle Haut hat oder wo jemand herkommt, ist doch ganz egal. Hauptsache, man kann gut miteinander spielen . . .

„Wir haben das Thema Rassismus, Toleranz und Individualität in den letzten zwei Wochen auf unterschiedliche Weise mit den Kindern thematisiert“, berichtet Kitaleiterin Daniela Krügel. Dazu gehörten Bilderbücher, Geschichten, Spiele und Aktionen.

Dabei hatten die Kinder eine tolle Idee: bunte Luftballons fliegen lassen. Gesagt – getan: Zum Abschluss der Aktionstage ließen die Mädchen und Jungen Luftballons in verschiedenen Farben in den Himmel steigen. Die Farben stehen für eine bunte Gesellschaft, in der Vielfalt als Bereicherung angesehen wird. „Die Mädchen und Jungen waren ganz stolz auf ihre Idee mit den Luftballons und hatten viel Freude an der Aktion“, heißt es in einer Outlaw-Presseinfo.