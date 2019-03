Sprechen bedeutet Lebensqualität

„Kuchen kann man nicht essen“, sagt Annika Fleige , „Karotten kann man auch nicht essen, Olli.“ Davon lässt Olli sich nicht abhalten, begeistert an dem Stoffkuchen zu nagen. Der vierjährige Olli, mit dem Streifenpulli und der türkisenen Brille, ist Patient in der logopädischen Praxis von Frauke Jopp .

„Bei ihm geht es darum, das Sprachverständnis und das Sprechen zu trainieren“, sagt Annika Fleige. In die Ecke ihres ockerfarbenen Behandlungszimmers hat sie eine Miniaturküche gestellt und spielt mit Olli kochen. Ärgerlich nur, dass ausgerechnet die Pfanne weit oben auf dem Schrank steht. Der kleine Junge streckt sich so gut er kann, aber vergebens. Als er schließlich erschöpft nach oben blickt, zeigt er auf seine Logopädin. „Annika, Panne“, ist für ihn die Lösung des Problems. „Es fällt ihm schwer, um Hilfe zu bitten“, meint seine Logopädin und spricht dabei betont deutlich, während sie ihm die Spielzeugpfanne reicht.

„Die meisten denken bei der Logopädie an Kinder, die lispeln. Dabei haben wir ein viel größeres Tätigkeitsspektrum.“, meint die Praxisgründerin Frauke Jopp, „vom Neugeborenen bis hin zu älteren Menschen, die nach einem Schlaganfall das Sprechen wieder erlernen müssen.“ Die Logopädin berichtet von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Neugeborenen, denen sie das Schlucken beibringt und Kindern, die dank ihrer Hilfe sich wieder trauen, in der Schule etwas zu sagen. „Kommunizieren zu können, bedeutet ganz viel Lebensqualität“, sagt sie. Die Vielfältigkeit der Patienten und Erkrankungen sei das Schönste an ihrem Beruf und man könne seine eigenen Behandlungsschwerpunkte immer wieder verlagern.

Olli zeigt inzwischen auf ein braunes, haariges Plüschtier, das auf der Fensterbank sitzt. „Kame!“, sagt er und reckt seine Arme in die Luft. Das Plüschkamel hat es ihm mehr angetan als die Stoffkarotten. Doch Annika Fleige öffnet schon den Mini-Ofen und nimmt das Kuchenstück, ebenfalls aus Stoff, in die Hand. Olli lässt sich doch noch überreden, den Kuchen fertig zu backen. Annika Fleige spricht den kleinen Jungen immer wieder direkt an, spricht aus, was er gerade tut und nimmt seine Vorschläge auf.

„Leider gibt es nicht viele, die diesen Beruf ausüben. Wir spüren einen starken Fachkräftemangel“, sagt Frauke Jopp, die in ihrer sechsköpfigen Praxis noch ziemlich gut aufgestellt ist. „Das liegt sicherlich auch an der Bezahlung“, meint sie, „ohne einen Partner im Hintergrund kann man von dieser wichtigen Tätigkeit nicht leben.“ Gesellschaftlich und politisch würde sie sich eine größere Wertschätzung und eine leistungsgerechte Bezahlung wünschen. „Aber dafür fehlt uns häufig die Aufmerksamkeit“, so Jopp.

Eine logopädische Behandlung wird nach einem ärztlichem Attest begonnen. Dementsprechend sind Ärzte, Krankenkassen und Logopäden dabei, Dokumente hin- und herzuschicken. „Ich liebe meine Arbeit, aber die Bürokratie ist nervenzehrend“, meint sie.

Erst wenn Selbstverständliches wie Sprechen, Schlucken, Hören schwierig wird, würde die Arbeit der Logopäden wahrgenommen werden. „Eigentlich bieten wir viel Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt die Logopädin, „die Therapiestunden bei uns alleine können nicht alles leisten.“

Eine Fachkraft bildet Frauke Jopp momentan selbst aus. Schwanzwedelnd kommt sie zur Tür herein und springt einem direkt auf den Schoß. Ole ist eineinhalb Jahre alt und ein quirliger Goldie-Labrador-Mischling, der auch mit allen Vieren in der Luft gut schlafen kann. „Ole macht mit mir eine Ausbildung zum Therapiebegleithund“, sagt Frauke Jopp. Er soll in Zukunft als Brückenbauer und Türöffner mit schüchternen Patienten arbeiten. „Gerade Kinder, die aufgrund einer Sprachstörung gehänselt werden, vertrauen sich oft schneller einem Tier an“, erklärt die Logopädin.

Olli besteht darauf, zum Abschluss eine Geschichte vorgelesen zu bekommen. „Eiban“, wünscht er sich. Annika Fleige beginnt: „Henriette heißt die nette, alte kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem...“ „Plaaaan“, vervollständigt Olli.