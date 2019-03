Feinsinnige Reise nach Amerika

Die vier sympathischen Musiker nahmen das Publikum bei ihrem neuesten Programm „America!“ mit auf eine musikalische Reise über den großen Teich, präsentierten dabei einen wahren Crossover der Stile und Epochen.

Schon bei ihrem erfolgreichen Kinderkonzert der Kulturinitiative zeigte sich, dass ein Saxophon äußerst cool erklingen kann. Mit ihrem kultivierten und gefühlvollen Spiel konnten sie auch diesmal alle Besucher mitreißen. Ihr facettenreiches Programm startete das Pindakaas Saxophon Quartett mit einem Werk des US-amerikanischen Komponisten Leon Stein . Seine „Suite for Saxophon Quartet“ aus dem Jahre 1967 war ein passender Einstieg, zeigte die Verwurzelung amerikanischer Musik in der europäischen Tradition ebenso wie ihre Offenheit für neuere Einflüsse. Die drei Sätze kleidete das Pindakaas Saxophon Quartett in ein klangfarbenreiches Gewand.

Danach ging es mit einer Auswahl aus den „Childrens Songs for Piano“ von Chick Corea in eher jazzige Bereiche. Chick Corea ist einer der bedeutendsten Musiker der Jazzszene, hat mit dieser Sammlung inspiriert von den „Kinderszenen“ Robert Schumanns eindrucksvolle Miniaturen geschrieben. Allerdings sind sie sehr bezogen auf die klanglichen Möglichkeiten des Klaviers, nur wenige eignen sich für eine Transkription. Aber Anja Heix, Thorsten Floth, Guido Grospietsch und Matthias Schröder hatten eine gute Auswahl getroffen, die von ihnen gespielten vier Werke erklangen in einer unterhaltsamen Art, wohl ganz im Sinne des großen Jazzers.

Bei dieser musikalischen Reise nach Amerika durfte natürlich das „Adagio for Strings op. 11“ von Samuel Barber nicht fehlen. Schließlich gilt es nicht erst seit der Abstimmung der BBC als das „traurigste Werk“ überhaupt. Mit Akribie und Feinsinn spielte das Pindakaas Saxophon Quartett dieses an Melancholie und Innigkeit kaum zu überbietende Werk, schenkte so dem Publikum ein tief bewegendes Musikerlebnis.

Mit einer spritzig-innovativen Interpretation dreier Songs aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein ging es dann in die Pause, schließlich sollte das Publikum diese in gelockerter Stimmung genießen können. Danach ging es mit bedeutenden und sehr populären Melodien weiter. Der „Tango“ von Igor Strawinskiy ist ursprünglich für Klavier geschrieben. Wurde vom Komponisten dann auch für Kammerorchester bearbeitet. Dieser Tango ist das erste Werk, dass Strawinsky nach seiner Emigration in Amerika komponierte und beim Spiel des Pindakaas Saxophon Quartett wurden die tiefen in Musik gesetzten Gefühle bestens erfahrbar.

Genauso innig und sensibel gestalteten die vier Musiker die „Milonga Picaresque“ von Astor Piazzolla. Bei solch einem Zusammentreffen amerikanischer Größen durfte natürlich George Gershwin nicht fehlen. Dessen „Summertime“ und „Oh Lady be good“ konnten im Ballenlager ihren ganzen Glanz entfalten.

In die leuchtende Welt der glitzernden Tanzpaläste ging es mit den Zugaben. „Puttin’ on The Ritz“ von Irvin Berlin aus dem Jahre 1929 erklang wie vom Staub der Zeit befreit in einer lebendigen und spritzigen Art. Solch ein „Greven Klassik“-Konzert war ein würdiger Abschluss der Konzertsaison.