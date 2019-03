Das Motto lautet: Für jedes Alter, für jeden Lebensabschnitt und für unterschiedliche musikalische Vorkenntnisse das richtige Angebot. „Das alles wollen wir unter dem Dach eines etablierten Vereins, in dem auch der Spaß an außermusikalischen Freizeitaktivitäten nicht zu kurz kommt, anbieten“, so der Verein in einer Presseerklärung.

So will man ehemalige Mitglieder zurück gewinnen, die Spaß am Musizieren haben, aber nicht regelmäßig jede Woche Zeit für die Proben finden. Ebenso wie Musiker, die hin und wieder mal in der Gemeinschaft musizieren wollen. Im Spielmannszug wird mit den klassischen Instrumenten Flöte, Trommel, Lyra, Pauke und Becken musiziert.

Der Verein sucht aber auch Musiker, die in im ambitionierten Flötenorchester mitmachen möchten. In dieser Besetzung spielt man regelmäßig Konzerte und nimmt an Wertungsspielen und Meisterschaften teil. So hat sich der Verein für die Ende Mai in Osnabrück stattfindenden Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Im Flötenorchester spielt der Verein mit Konzertflöten und einem umfangreichen Schlagwerk, bestehend aus Drum-Set, Marimbaphon, Xylophon, Glockenspiel und Perkussionsinstrumenten.

Für beide Besetzungsformen wird selbstverständlich im Verein ausgebildet. Dafür stehen qualifizierte Ausbilder aus den eigenen Reihen zur Verfügung. Instrumente werden vom Verein gestellt. Kinder und Jugendliche haben schon sehr zeitig die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen und im Jugendorchester mitzuwirken.

Seit knapp zwei Jahren gibt es auch ein Angebot für Vorschul- und Grundschulkinder.

Wer jetzt Lust und Interesse bekommen hat, in einem lebendigen Musikverein mitzumachen, kann sich auf Facebook oder auf der Vereins-Homepage unter www.einigkeit-greven.de nähere Informationen einholen und Kontakt aufnehmen.