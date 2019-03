Am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr wurde auf der Emsdettener Straße, Höhe Autohaus Kiefer ein am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Greven geparkter weißer Renault Laguna angefahren und beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1200 Euro.

Am Sonntagabend wurde auf dem Hemeweg im Bereich zwischen dem Feldweg und der Saerbecker Straße ein parkender grauer VW Golf angefahren und erheblich beschädigt. Die Sachschäden am Heck und an der linken Fahrzeugseite belaufen sich auf etwa 5000 Euro. Der Geschädigte hatte gegen 20.36 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er zu seinem Fahrzeug kam, hatte sich der Verursacher bereits entfernt.