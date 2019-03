Modellflug-Platz fit für die Saison

Unter anderem erneuerten und erweiterten die Modellflieger den Fangzaun, dem Wind und Wetter zuletzt arg zugesetzt hatten. Zudem wurden Gestrüpp und Laub entfernt, eine Bank erneuert und der Vorplatz neu gestaltet, so dass jetzt alles noch einladender wirkt.

Nun kann das offizielle Anfliegen kommen, auf das sich alle Modellflieger nach der langen Wintersaison freuen. Am 6. April (Samstag) ab 14.30 Uhr sind interessierte Besucher eingeladen, den Modellfliegern einen Besuch abzustatten und mit ihnen in Gespräch zu kommen oder einfach nur die Modelle in Aktion zu bestaunen. Infos über die Modellfluggruppe in der Luftfahrtvereinigung auf: www.sportflugzentrum.de. Anfahrtsbeschreibung: Von der Nordwalder Straße kommend rechts in die Weste­roder Straße einbiegen, am Cafe Bönstrup vorbei, dann liegt der Platz nach circa einem Kilometer auf der linken Seite.