Neue Rathausstraße wird den Bürgern vorgestellt

Die Umgestaltung der Rathausstraße ist herausfordernd: 11 000 Fahrzeuge am Tag, Rettungsfahrzeuge und Busse, außerdem führt die Straße quasi mitten durch die Fußgängerzone. Seit vielen Jahren zerbrechen sich Planer und Bürgerschaft den Kopf über die optimale Lösung für diesen für Greven so wichtigen Straßenabschnitt. Nun liegt ein konkreter Planungsentwurf vor, der die verschiedenen Ansprüche verbindet. „Es ist nicht die ideale Lösung für nur eine Nutzergruppe, aber für alle Nutzergruppen der optimale Kompromiss“, findet André Kintrup, städtischer Verkehrsplaner. „Vor allem der Bereich zwischen Marktstraße und Alter Münsterstraße wird städtebaulich enorm aufgewertet“, betont Grevens Stadtplaner Matthias Herding. Materialien und Gestaltung sind an die übrige Innenstadtgestaltung angepasst und vermitteln so das Gefühl der Vereinigung der beiden Hälften der Fußgängerzone.

Beim Frühlingsfest am 31. März wird die Verwaltung die Gelegenheit nutzen, mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern über die Planungen ins Gespräch zu kommen. Der Stand befindet sich im Kreuzungsbereich zwischen Fußgängerzone und Rathausstraße.

Wer es zum Frühlingsfest nicht schafft, der ist eingeladen, am Donnerstag, 4. April, ab 17.30 Uhr in den Großen Sitzungssaal des Rathauses zu kommen, dort werden die Pläne auch noch einmal vorgestellt. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig.