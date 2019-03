36 Schüler aus der französischen Partnerstadt wurden im Rathaus von der stellvertretenden Bürgermeisterin Christa Waschkowitz-Biggeleben und von Hans-Peter Riepenhausen vom Partnerschaftskomitee empfangen: „Ein schönes Beispiel für Völkerverständigung.“ Die Deutsch-Lehrerinnen Andrea Laborde und Magali Croiset hatten den Austausch in Montargis organisiert, Melanie Pohlmann und Astrid Pipperger-Schulz von der Französisch-Fachschaft des Augustinianums hatten für Gäste und Gastgeber ein Programm zusammengestellt. Obligatorisch: Der Besuch in Münster. Aber in der kommenden Woche geht es auch zum Kletterwald nach Ibbenbüren. Und eine Wanderung auf dem Hermannsweg bis nach Tecklenburg wird die Schüler fordern. Pohlmann: „Der Austausch ist eine gute Gelegenheit, Werbung für das Fach Französisch zu machen.“