Geldpreise und Karten für das Räuber-Konzert der KG-Emspünte am 11. Mai um 20 Uhr: Die Sieger der Auswertung des Rosenmontagszugs erhielten ihre Preise am Donnerstag in der WN-Redaktion von Pünte Manuela Bußmann (l.) und Prinz Christian Müllmann (r.).