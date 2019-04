Messdiener machen die Baustelle bunt

Greven -

Etwa 30 Messdienerleiter trafen sich am Samstagmittag, um gemeinsam den Zaun an der Baustelle der neuen Josef-Kirche zu besprühen. Der Sachausschuss Kinder+Jugend der Pfarrgemeinde St. Martinus hatte dazu eingeladen, mit Graffiti die weißen Planen am Bauzaun zu gestalten. Zugleich war es die Auftaktveranstaltung für die Vorbereitung der 72-Stunden-Aktion im Mai.