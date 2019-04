„Gemeinsam feiern“ – unter diesem Motto hatten die Schützenvereine Frohsinn Ost und Friedrichsburg im Februar in der fünften Jahreszeit im Ballenlager eine große Karnevalssitzung gefeiert. „Bereits im Vorfeld hatten wir uns Gedanken gemacht, was wir tun können, um dieses Gemeinsam feiern auch anderen zu ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung der Schützen.

Als dann die Karnevalssitzung „ Karneval mit Herz“ stattfand, war klar, was zu tun ist. „Daher freuen wir uns heute ganz besonders, das wir den Verantwortlichen für diese Veranstaltung einen Betrag, wie es sich für solch einen Anlass gehört, von 333,33 Euro für die Veranstaltung im nächsten Jahr zur Verfügung zu stellen“, schreiben Frohsinn Ost und Friedrichsburg weiter.

Die nächste gemeinsame Karnevalssitzung der Vereine ist im Übrigen schon terminiert: Sie findet am Samstag, 1. Februar 2020, im Ballenlager statt.