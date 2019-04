Da wird so mancher Pendler aufatmen: Die Zeit der Umwege sind vorbei. Seit gestern ist die Autobahn-Auffahrt Greven in Richtung Süden wieder für den Verkehr geöffnet.

Die Auffahrt musste aufgrund der Arbeiten an der Emsflut-Brücke zwischen Greven und Gimbte wegen der Unübersichtlichkeit in diesem Bereich gesperrt werden. Deswegen mussten Autofahrer, die in Richtung Süden fahren wollten, die Auffahrt am Flughafen nutzen.

Die Brücken-Baustelle selbst bleibt noch ein paar Wochen bestehen. Der Verkehr wird über die beiden äußeren Spuren geführt, damit die Arbeiten in der Mitte des Bauwerkes beendet werden können. Zum Schluss geht es dann unter der Brücke weiter.