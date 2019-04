Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler des Kreises Steinfurt waren in die Landeshauptstadt gefahren, um sich mit den besten Jungmathematikerinnen und Mathematikern des Landes zu messen.

Die Aufgaben waren wie erwartet sehr schwer, aber auch in diesem Jahr hat sich die Mannschaft gut geschlagen. Unter anderem haben Christian Roß (EF) und Aureus Tuschmann (Jahrgangsstufe 7) vom Gymnasium Augustinianum Greven die Aufgaben erfolgreich gelöst.

Hannah Boß erreichte einen überragenden ersten Preis und qualifizierte sich damit zum dritten Mal für die Bundesrunde in diesem Jahr in Chemnitz.

Zur Siegerehrung war Hannah zwar eingeladen, da sie sich aber gleichzeitig für die European Girls’ Mathematical Olympiade qualifiziert hatte und auf einem vorbereitenden Trainingswochenende in Bonn war, konnte sie nicht teilnehmen.

Allen Teilnehmern bleibt, dass sie in diesem Jahr (unabhängig von einem Preis auf der Landesrunde) zu den besten 350 Mathematikerinnen und Mathematikern des Landes gehören.

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb und so sind alle interessierten Schüler eingeladen, sich in den Mathematik-Arbeitsgemeinschaften gezielt auf die nächsten Wettbewerbe vorzubereiten: Jahrgangsstufen 5 (Leiter: Frau Heidemann), mittwochs 15 bis 15.45 Uhr, Kopernikus-Gymnasium Rheine; Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 (Leiter: Herr Broelemann, Herr Frieling, Herr Lüking) jeder zweite Mittwoch (jeweils in der ungeraden Kalenderwoche), 16 bis 18 Uhr, Kopernikus-Gymnasium Rheine; Jahrgangsstufen 8 bis Q2 (Leiter: Herr Broelemann), jeden zweiten Samstag (jeweils in der ungeraden Kalenderwoche), 11 bis 13 Uhr, Kopernikus-Gymnasium Rheine.