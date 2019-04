Reckenfeld -

Der große Papiercontainer an der Feuerwache in Reckenfeld entwickelt sich immer mehr zum Problem. „Seit einem halben Jahr beobachten wir immer häufiger, dass trotz zweimaliger Leerung in der Woche das Papier vor den Container geworfen wird“, verdeutlicht Markus Eiling von den Technischen Betrieben Greven (TGB) nun im Betriebsausschuss.