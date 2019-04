Dieser Straßenabschnitt bekommt einen neuen Regenwasserkanal, neue Fuß- und Radwege und auch die Versorgungsleitungen werden saniert. Dadurch wird es im Bereich der Baustelle zu Verkehrsbehinderungen kommen, Pkw und Lkw müssen umgeleitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Baumaßnahme an der Emsdettener Landstraße in Reckenfeld ist in drei Abschnitte unterteilt. Erster Bauabschnitt: Kreisverkehr Bahnhofstraße bis Theodor-Storm-Weg; zweiter Bauabschnitt: Theodor-Storm-Weg bis Eichendorffweg; dritter Bauabschnitt: Eichendorffweg bis Zur Freilichtbühne.

Die ersten beiden Bauabschnitte sollen laut Stadtverwaltung bis Ende November 2019 abgeschlossen sein, der dritte bis März/April 2020.

Auf der gesamten Strecke wird ein neuer Regenwasserkanal verlegt. Dieser Kanal wird bis zu 3,50 Meter tief liegen und einen Rohrdurchmesser von bis zu einem Meter haben. Die beiden alten Kanäle auf der rechten und linken Seite der Straße, die zum Teil im Gehweg verlaufen, werden entfernt. Zeitgleich erhalten alle anliegenden Grundstücke neue Niederschlagswasseranschlüsse und bei Bedarf auf Wunsch der Eigentümer auch entsprechende Kontrollschächte.

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten werden die Versorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation erneuert.

Sobald diese Arbeiten beendet sind, wird die Straßenoberfläche hergestellt. Geh- und Radweg werden grau und rot gepflastert. Die Fahrbahn erhält eine neue Asphaltdecke. Die Fahrbahnbreite wird von 7,50 Meter auf 6,70 Meter verringert, der zusätzliche Raum kommt dem Gehweg zugute.

Der Anliegerverkehr zu den Grundstücken und Gewerbebetrieben wird jeweils von einer Seite frei sein. Kurzfristig voll gesperrt werden muss die Straße nur in Abschnitten, in denen gerade Asphaltarbeiten durchgeführt werden müssen. Und auch, wenn Arbeiten direkt im Bereich der Zufahrten stattfinden, können diese Bereiche für die Dauer der Arbeiten kurzfristig nicht genutzt werden. In diesen beiden Ausnahmefällen wird die Dauer der Vollsperrung für die betroffenen Bereiche im Vorfeld bekannt gegeben.

Der Lkw- und der überörtliche Durchgangsverkehr werden weiträumig über die B481 umgeleitet. Umleitungsschilder, die auf die Großbaustelle hinweisen, sind bereits aufgestellt.

Der innerörtliche Verkehr wird in den ersten beiden Bauabschnitten über Eichendorffweg/Franz-Fischer-Weg/Werner-von-Siemens-Straße/Bahnhofstraße umgeleitet. Dazu wird die Werner-von-Siemens-Straße vom Wendehammer aktuell bis zur Feuerwache provisorisch verlängert.