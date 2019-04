Das Skigebiet liegt auf 1623 Meter Höhe und ist mit seinen 46 Pistenkilometern und einer neun Kilometer langen Talabfahrt ein ideales Skigebiet sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

Direkt nach der Ankunft ging es zum Skiverleih, so dass alle Teilnehmer für den ersten Skitag ausgerüstet waren. Die Anfängergruppe machte erste Schritte auf Skiern mit Rollern und erste Bögen auf dem Anfängerhügel. Die Fortgeschrittenen erkundeten das Skigebiet im Nebel und nutzten den Tag zum Einfahren.

In den Folgetagen lud der Neuschnee zu Schneeballschlachten ein. Die Anfänger meisterten mit Bravour die erste Sesselliftfahrt und ihre erste blaue Piste, während die Fortgeschrittenen ihr Können weiter ausbauen konnten.

Schließlich stand für die noch Ungetauften die Skitaufe an, um in die Gemeinde der Skifahrer aufgenommen zu werden. Nach der erfolgreichen Zeremonie und dem heiligen Schwur der Skifahrer ging es zur Apres-Ski-Party in den Discoraum mit Apres-Ski-Musik und Limbodance.

Trotz der Feierei waren die Anfänger am Folgetag bis in die Haarspitzen motiviert und meisterten zum ersten Mal die rote Piste. Nach diesem Nervenkitzel waren sie nicht mehr zu bremsen und bereit, den nächsten Abschnitt zu erkunden. Die Fortgeschrittenen übernahmen am Nachmittag die Skilehrerfunktion und fuhren jeweils einem Anfänger eine perfekte Spur vor.