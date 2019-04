Viel mehr als Dienst nach Vorschrift

Zwei Minuten noch bis zu ihrem großen Abschied. Was macht Elsbeth Kortkamp ? Hände schütteln? Checken, ob das Outfit sitzt? Sich gar eine pathetische Rede zurechtlegen? Nein, all das ist nicht ihre Welt. Sie hat ihre Enkelkinder um sich geschart: Zwei im rechten Arm, eins unter dem linken, irgendwo dazwischen jongliert sie ein Bilderbuch – so sagt Elsbeth Kortkamp Tschüss. Und das passt irgendwie perfekt, weil sie sich doch genau darauf so freut: auf die Zeit als hauptberufliche Oma.

Nach 33 Jahren hat die Küsterin der evangelischen Gemeinde fertig. Und blickt bei ihrem Auf-Wiedersehen-Gottesdienst am Sonntag mit gutem Gefühl zurück: „Es waren schöne Jahre – wir haben alle viel zusammen erlebt und geschafft.“ Viele sind da: Treue Weggefährten, die für sie – die über drei Jahrzehnte lang immer alles vorbereitete – heute alles vorbereitet haben. Ein riesiges Buffet. Posaunen und Trompeten. Ihre Liederwünsche.

Pfarrer Jörn Witthinrich predigt über ihren Lieblingsbibelvers: „Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt.“ Das sei auch Kortkamps Ding gewesen: sich einzusetzen, mit ihrer Arbeit zu identifizieren, sie in erster Linie als Dienst für Gott zu verstehen – auch und gerade, wenn es mal ungemütlich wurde. „Dienst nach Vorschrift – das kannten Sie nicht“, betont Witthinrich.

Für ihre Vorgesetzten war sie „Frau Kortkamp“ – für ganz viele andere einfach „die Elsbeth“, das freundliche Gesicht der Gemeinde: Die, die den Chören aufschloss, die bei Wind und Wetter im Garten wuselte, die so legendär kochte, die sich Sorgen oft als Erste anhörte, die immer da war, hört jetzt auf.

Aber nur fast ganz: Dem von ihr selbst gegründeten Frühstückskreis bleibt sie erhalten. Und wenn sie sonntags einfach mal so vorbeikommt, wird ihr Nachfolger Frank Poidock sie willkommen heißen.

Als sie Mitte der Achtziger anfing, war die Welt noch ziemlich anders als heute. Seitdem ist immer was und wer los gewesen rund um die Christuskirche: knuffige Täuflinge und pubertierende Konfis. Leute, die sich ewige Liebe versprachen. Und welche, die für immer gingen. Reckenfeld-Greven-Hahnenkämpfe. Aber auch zahlreiche Momente, in denen die Pfarrbezirke wirklich eine Gemeinde waren und sind. Auf jeden Fall kann Elsbeth Kortkamp sagen, dass wohl niemand so viel von der Gemeinde gesehen hat wie sie.