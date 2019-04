Bei einem Spaziergang am Kanal in Schmedehausen stellten die drei Mädchen – Judith Schulte Everding / 12 Jahre; Juliane Schulte Everding / 10 Jahre und Franziska Freese /11 Jahre – erschrocken fest, wie viel Müll sich am Ufer des Kanals angesammelt hatte und entschlossen sich kurzerhand diesen Müll zu sammeln.

Die Mädchen trafen sich an mehreren Samstagen, um den Unrat der Schiffe und Besucher, am Ufer des Dortmund Ems Kanals zwischen der Beverner und der Schmedehausener Brücke einzusammeln. Sie sammelten viele Müllsäcke voll, am letzten Samstag waren es sechs.

Leere Becher, Schampoo-Flaschen, Abflussfrei-Flaschen, Teile von Zelten, Wodkaflaschen – es war alles dabei. Die Mädels waren mit einem Kettcar und Anhänger unterwegs. Und: Sie gestalteten sogar Plakate, um die Umweltsünder zum Nachdenken anzuregen.

Keiner möchte im Müll spazieren gehen, oder sich Glasscherben in die Füße treten, so die Motivation der drei Mädchen. Der gesammelte Müll wurde anschließend sortiert und je nach Glas, Plastik, Metall, sonstigem Unrat fachgerecht entsorgt.

Jetzt können die Besucher wieder ein sauberes Stück Natur am Kanal genießen. „Wir hoffen, dass es auch lange so bleibt und appellieren an alle, dass jeder seinen Müll entsprechend entsorgt.“