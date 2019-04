Kein Stein bleibt auf dem anderen

Noch kratzen die Bagger mehr oder weniger an der Oberfläche, in den kommenden Tagen wird sich das ändern. Dann geht es bis zu vier Meter tief ins Erdreich hinab. Dort unten wird ein neues Kanalrohr verlegt, knapp einen Meter im Durchmesser. Unter dem, was bislang die Emsdettener Landstraße war.

Arbeiten, die der Auslöser dafür sind, dass an der Ortsdurchfahrt im Grunde kein Stein auf dem anderen bleibt. In dieser Woche haben die Bauarbeiten begonnen. Sie werden rund ein Jahr lang andauern. Die Stadt und der Kreis Steinfurt bauen gemeinsam, den Hut hat aber die Stadt auf, die die Aufträge vergeben hat und die Abläufe auf der Baustelle koordiniert.

Bei einer solchen Großbaustelle geht es nicht ohne Sperrungen und entsprechende Umleitungen. Viel wurde darüber im Vorfeld diskutiert. Und wie ist es nun angelaufen? „Das kommt darauf an, wen sie fragen“, sagt André Kintrup , bei der Stadt für den Straßenbau zuständig. Auf den Umleitungsstrecken gebe es nach seiner fachlichen Einschätzung relativ wenig Verkehr. In der Industriestraße, der Werner-von-Siemens-Straße und auf der Bundesstraße sei die Situation „ganz manierlich“. Man werde dies natürlich im Auge behalten. Er selbst wolle sich in den nächsten Tagen auch ein Bild davon machen, wie sich die Situation im morgendlichen Berufsverkehr darstelle.

In der Facebook-Gruppe „Wir sind Reckenfeld“ stellen einige Anwohner die Situation anders dar. Durch die Industriestraße werde „mit 60 durchgebrettert“, auf der Schillerstraße sei „die Rennstrecke eröffnet“ worden, auch in anderen Seitenstraßen werde viel zu schnell gefahren.

Ein (nicht repräsentativer) Test der Redaktion ergab: Sowohl in der Industriestraße als auch in der Werner-von-Siemens-Straße war bei der Durchfahrt gegen 9.30 Uhr jeweils nur ein einziges anderes Auto unterwegs, gerast wurde nicht.

In diesen Tagen wird in der Industriestraße das Verkehrsdialogdisplay montiert, dass den passierenden Autofahrern nicht nur anzeigt, ob sie zu schnell fahren, sondern auch misst, wie viele Autos und welche Art von Fahrzeugen durchfahren. „Wir messen zwei Wochen in die eine und zwei Wochen in die andere Richtung“, sagt Kintrup. Wegen der Osterferien werde man eventuell noch eine Woche dranhängen.

Wenn Anlieger tatsächlich Probleme feststellten, seien die Polizei und die Stadt ansprechbar. Mit dem neuen Bezirksbeamten (ein Reckenfelder) habe man bereits ein Gespräch geführt, so Kintrup.

Auch die Busse müssen im Übrigen zum Teil Umleitungen fahren. Die betroffenen Unternehmen sind nach Auskunft von Kintrup im Vorfeld der Baustelle informiert worden und „wissen Bescheid“. Im Übrigen habe sich bestätigt, was er vermutet habe: „Insgesamt fließt viel, viel weniger Verkehr durch Reckenfeld.“