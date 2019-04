In 15 Jahren rund 600 Neubürger

Reckenfeld wächst – danach konnte man in den vergangenen Jahren die Uhr stellen. Doch wie geht es weiter? Setzt sich der Aufwärtstrend in der Zukunft fort? Mit dieser Frage hat sich die Stadtverwaltung auseinandergesetzt, die nun Prognosezahlen vorlegte.

Nach den aktuellsten Daten (aus dem Jahr 2018) leben derzeit 8586 Mensachen in Reckenfeld. In 2023 werden des gemäß der Vorausberechnung 8957 sein, weitere fünf Jahre später (2028) soll die Bevölkerungszahl die 9000er-Marke knacken und dann bei 9159 Menschen liegen, um dann 2033 bei 9215 Einwohnern zu landen.

Bei dieser Prognose geht das eingesetzte „Hildesheimer Bevölkerungsmodell“ davon aus, dass die Wanderung „ausklingt“, sprich: dass sich die Zahl der Zuzüge abschwächt. Aktuelle Wanderungssalden (also die Differenz zwischen Weg- und Zuzügen) könne man nicht einfach dauerhaft fortschrieben, da dies an der Wirklichkeit vorbeigehe. Wanderungsbewegungen seien weitaus weniger stabil als natürliche Veränderungen des Bevölkerungsbestandes (durch Geburten und Sterbefälle). In dem Modell werden daher die aktuellen Wanderungsbewegungen anfangs stärker und später immer schwächer berücksichtigt.

Das erklärt, warum die Entwicklung der Reckenfelder Bevölkerung in der Prognose in den späteren Jahren (vor allem zwischen 2028 und 2033) deutlich an Dynamik verliert.

Insgesamt steht dem Ortsteil – wenn sich Zahlen bestätigen sollten – gleichwohl eine große Herausforderung bevor. Unter anderem, weil bezahlbarer Wohnraum schon jetzt knapp ist. Sollten tatsächlich innerhalb der nächsten 15 Jahre mehr als 600 Neu-Reckenfelder hinzukommen, müssen diese Menschen untergebracht werden – zum Teil eben in Wohnungen, die es heute noch gar nicht gibt.

Durch die angestrebte Bebauung der Ortsmitte entsteht benötigter Wohnraum. Ziel sind dort 150 bis 180 Wohneinheiten in Häusern ganz unterschiedlicher Bauart und Größe. Rechnet man die derzeitige Haushaltsgröße hoch (im Schnitt rund 2 Personen pro Haushalt) würde die Bebauung der Ortsmitte allein nicht reichen, um den Bedarf zu decken.

600 Neubürger (oder mehr) sorgen natürlich auch in anderen Bereichen für erhebliche Nachfrage. Plätze in Kitas und Schulen werden gebraucht, auch Angebote in Handel und Dienstleistungen werde stärker in Anspruch genommen.