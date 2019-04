Jungen und Mädchen der Erich-Kästner-Grundschule nehmen derzeit am Zeitungsprojekt „Klasse!“ unseres Medienhauses teil. Als der Schulgarten kürzlich Opfer einer Vandalismus-Attacke wurde, nahmen die Kinder diesen ernsten Vorfall zum Anlass, aus der Theorie in die Praxis zu wechseln und Zeitungsberichte über den Vorfall zu verfassen. Dabei haben sie unter anderem an die klassischen W-Fragen gehalten.

Carla, Naemi und Noah aus der Klasse 4a formulierten folgenden Text:

„An der Erich Kästner Grundschule haben unbekannte Täter den Schulgarten vollkommen verwüstet. Die Täter hatten die Zeit zwischen Dienstagnachmittag, den 24. März 2019, bis Mittwochmorgen, den 25. März, bis 7.30 Uhr genutzt, um den von der Garten-AG angelegten Schulgarten zu zerstören. Dabei wurden Pflanzen herausgerissen, Dekosteine wurden in einen Wassereimer geworfen und eine Blumenleiter ist ebenfalls zerstört worden. Die Kinder der Erich Kästner Grundschule sind sehr traurig über dieses Ereignis. Die Lehrerin Frau Ben Khalfa sagte: „Ich finde es sehr traurig, dass Personen den Schulgarten verwüstet haben, weil man gesehen hat, das er mit Mühe gepflegt und angelegt wurde.“ Artur Heisler (Schüler der Schule): „Ich finde es schade, dass unser Schulgarten verwüstet wurde.“ Wenn Sie etwas gesehen haben, melden sie sich unter 02575/2421 an der Erich Kästner Grundschule.“

Die Grundschülerinnen Marlene und Tabea verfassten einen ähnlichen Text zu dem traurigen Geschehen, den sie mit einem wichtigen Zusatz beendeten: „Mit neuen Blumen und Samen baut die Garten-AG den Schulgarten Stück für Stück wieder auf.“