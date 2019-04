Mit Siebenmeilen-Stiefeln schreiten der SC Reckenfeld und die von ihm beauftragten Baufirmen voran. Am Wittlerdamm, wo binnen weniger Monate eine erweiterte Sportanlage nebst Multifunktionsgebäude entstehen soll, geht es Schlag auf Schlag.

Bagger und Raupen haben nahezu die gesamte Erweiterungsfläche in Beschlag genommen, imposante Erdhügel an den Rändern des Areals zeigen an, dass bereits große Mengen Erdreich bewegt wurden. Auch der Kran an der Vereinsheim-Baustelle ist inzwischen aufgebaut, am bereits aufgeschichteten Untergrund für das Fundament lassen sich die künftigen Ausmaße des Gebäudes ablesen.

Ziel ist die Einweihung im Herbst.