Mittlerweile trifft man sich alle vier Wochen im Gasthof „Waldesruh“ in Westladbergen zum Kegeln. Von den 16 Gründungsmitgliedern sind heute immer noch zehn aktiv dabei.

Am vergangenen Wochenende traf sich der Klub zu einem gemütlichen Abend in der Gaststätte Eltingmühle. Man erinnerte sich an viele interessante Kegelabende und an manch feucht fröhliche Kegeltour.

In diesem Jahr wird aus dem Kegelausflug eine Fahrradtour. Im August werden die Kegler einige Tage an der Weser entlang radeln. Natürlich hat man noch viele gemeinsame Kegeljahre bis zum nächsten Jubiläum im Visier.