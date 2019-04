Wenn Jugendliche buddeln und springen

Beate Tenhaken, Fachbereichsleiterin Soziales, Jugend, Bildung, gibt es unumwunden zu. „Nein, da würde ich mich nicht herunter trauen.“ Kein Wunder, ist ja auch ziemlich steil, was die Jugendlichen da gebaut haben. Steiler als in den Jahren zuvor. Aber: Das wechselt, genau wie die, die die Anlage nutzen. Die Rede ist von der so genannten „Dirtbahn“ hinter dem Parkplatz am Hallenbad.

Zehn Jahre alt ist die Anlage, die eigentlich schon Geschichte sein müsste. „Das hatten wir als kurzzeitiges Projekt über zwei, drei Jahre geplant“, erzählt Georg Dodt , Leiter des Fachteams „Jugendarbeit Greven“. Aber: Es gab immer wieder Nachwuchs, die Älteren brachten die Jüngeren mit, zusammen hatten sie Spaß mit ihren Rädern.

Früher waren die kleinen BMX-Räder das Fahrzeug der Wahl. Heute sind es größtenteils Downhill-Bikes, die komplett gefedert sind. „Eigentlich für die Anlage völlig überdimensioniert die Räder“, meint Jan Ruch , der die Kids ehrenamtlich unterstützt.

Aber: Den Jugendlichen – sie sind so zwischen zwölf und 17 Jahre alt – ist es eben so recht. Seit Februar basteln sie an der Anlage. Und da ist dann natürlich erst einmal Körpereinsatz gefragt. „Für die großen Arbeiten helfen auch schon mal die Eltern, letztens zum Beispiel mit einem Radlader“, erzählt Max und freut sich darüber. „Was da innerhalb von zwei Stunden geschafft wurde hätte nur mit Muskelkraft und Schüppe Monate gedauert.“

Los geht es auf dem Turm mit der steilen Rampe hin zu einen Sprung. Dahinter zwei weitere und dann folgt eine Steilkurve. „Da mussten wir ganz viel Unkraut raus holen“, erzählt Max, schwingt sich auf sein Rad und dreht erst einmal eine Runde.

Regelmäßig dienstags kommen Christin Schäfer vom Jugendzentrum Karderie und Bufdi Lea Baumscheiper vorbei, versorgen die Jungs mit Getränken und einem kleinen Imbiss und versuchen das Ganze zu koordinieren. Und: Sie bringen Werkzeug mit, damit die Jugendlichen die Räder reparieren können. Logisch, bei diesen Sprüngen kann schon mal etwas kaputt gehen. Die Helme, die die beiden Frauen ebenfalls im Gepäck haben, werden geflissentlich übersehen. „Es wäre schon schön, wenn Ihr die auch nutzen würdet“, appelliert Tenhaken, aber irgendwie wird das überhört.

Einige der Jungs haben schon Erfahrungen im Moto-Cross. „Da kann uns die steile Rampe nicht schocken.“ Harte Kerle halt. Und Mädels, die vor Ort fahren, sind sowieso Fehlanzeige.

Aber: Es wird nicht nur gefahren, denn die Anlage ist irgendwie nie fertig, wird immer weiter gebaut, verbessert. Und die Ideen dafür? „Wir haben schon mal eine professionelle Anlage besucht, andere Ideen bekommen wir bei Youtube“, erzählt Max. Letztendlich soll es ein Rundlauf werden. Derzeit baue man an einem Pumptrack. Pump was? „Da kann man den Köper hochdrücken und ohne zu treten Geschwindigkeit aufnehmen.“ Ja dann . . .

Für Erwachsene, die sich nicht damit auskennen, sind das alles böhmische Dörfer. Aber: „Von den Eltern haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen“, erzählt Dodt. Kein Wunder: Kinder und Jugendliche, die nicht in der Bude vorm Computer hängen, muss man doch gut finden.

Und wieder machen die Jungs eine Runde. Die richtig gewagten Tricks mit Überschlag und mehrfache Drehung haben sie aber noch nicht drauf. „Wir trainieren noch“, sagt Max und gibt anständig Gas.

Und Beate Tenhaken? Die schaut den Jungs bewundernd zu und man kann ihr irgendwie ansehen, dass sie froh ist, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen . . . .