Waldinhaber Anton Schule Grotthoff und seine Frau Hildegard sind enttäuscht. Und verärgert – über Wildentsorger, die den Wald am Kuckucksweg als Müllhalde nutzen. Immer wieder finden sie im Wald Abfall, wie aktuell Tapeten und mehr. „Und was uns auch ärgert, ist dass immer wieder Grünabfall aus den Gärten hier am Rand des Waldes entsorgt wird. Dieser Abfall gehört nicht in oder an den Waldrand. Der stört das ökologische Waldsystem“, appelliert das Ehepaar an die Vernunft der Mitbürger.

Auch Dietmar Butsch-kowski, der gegenüber des Waldes wohnt, kennt das Müllproblem. „Hier parken oft Lkw, die dann ihren Müll entsorgen und die Fahrzeuge dort reinigen“, erzählt er. Kriegt er das mit, sagt er schon etwas dazu. Außerdem fand er im letzten Jahr bei der „Clean Up“-Aktion dort eine ganze Schubkarre voller Wein- und Jägermeisterflaschen. Natürlich leer. „Das ist jetzt hier weniger geworden, derjenige entsorgt jetzt die Flaschen am Wittler Damm“, hat der Anwohner festgestellt.

Derart achtlos oder ganz bewusst weggeworfenen Müll werden am Samstag jene Bürger entsorgen, die sich bei der „Clean Up“-Aktion beteiligen. „Ich bewundere alle, die dort mitmachen. Und vor allem haben die vielen Asylbewerber, über die sich viele Menschen mokieren, meine Hochachtung, dass sie sich an dieser Aktion beteiligen“, so Dietmar Butschkowski.

Hinweis: Am Samstag treffen sich Helfer der „Clean Up“-Aktion um 10.30 Uhr an der früheren Hauptschule.