Künftig wird es einen jährlichen ÖPNV-Bericht für Greven geben. Das beschlossen am Mittwochabend die Mitglieder des Stadtrates. Auslöser der Debatte, an deren Ende dieser Beschluss heraussprang, war ein Antrag der Fraktion „Reckenfeld direkt“. Diese will, dass die Stadtverwaltung die Qualität insbesondere der Linie 250 zwischen Greven und Reckenfeld überprüft und dafür externe Beratung in Anspruch nimmt.

Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) erklärte im Rat, dass es „erhebliche Fördertöpfe“ gebe, die man für Verbesserungen der Qualität nutzen könne. Diese Chancen sollte man nutzen. Bei einer Bürgerversammlung zur Linie 250 habe es zahlreiche Beschwerden und Anregungen von Reckenfeldern gegeben. Die Zukunft des ÖPNV sei dort jedoch nicht geklärt worden. Dafür müsse man einen Schritt weiter gehen.

Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne) mochte diesen Antrag nicht „einfach wegstimmen“, es gebe auf der Linie „durchaus Mängel“. Die Politik sollte sich „fortlaufend Gedanken darüber machen, wie der ÖPNV für Greven und speziell nach Reckenfeld funktioniert.“ Er regte daher eine jährliche Berichterstattung an, um auf Rückmeldungen der Nutzer eingehen zu können.

Thomas Hudalla (Linke) schloss sich dem an. „Wenn wir einen jährlichen ÖPNV-Bericht bekommen, würde uns das schon weiterhelfen.“ Die Nutzer würden sich ernst genommen fühlen, wenn regelmäßig ihre Anliegen zur Sprache kämen. „Wir vertun uns nichts, wenn wir das einmal im Jahr tun. Wir diskutieren ja auch regelmäßig über den FMO und andere Sachen, der ÖPNV sollte uns mindestens genau so wichtig sein.“

Laut Dr. Christian Krieges­kotte (SPD) läuft die aktuelle Konzession bis ins Jahr 2025. „Wenn man daran wirklich grundlegend etwas ändern möchte, müsste man das sicherlich im Vorfeld machen, vielleicht zwei, drei Jahre vorher. Das regelmäßig auf der Tagesordnung zu haben ist richtig. Wir haben das dann auf dem Schirm, wenn wir 2023 Änderungswünsche haben.“ Kriegeskotte regte zudem an, Markus Wiening, bei den Grevener Verkehrsbetrieben Ansprechpartner für den ÖPNV, zur Berichterstattung in den Rat oder den Fachausschuss einzuladen.

Der Beschluss, jährlich über die aktuelle Situation zu berichten, fiel letztlich einstimmig.