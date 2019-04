Bereits am ersten Abend dieses Wochenendes, das die Jugendlichen auf Einladung der Abenteuerkiste in Münster verbringen, ist diese Aufgabe erfüllt. Weitere folgen. Das Barcamp, überschrieben mit „PlanLos“, liefert nicht nur Ideen. Drei Tage lang überlegen sich die Grevener Jugendlichen auch, wie aus ihren Ideen konkrete Projekte werden. Außerdem machen sie sich Gedanken, wie sie „PlanLos“ noch bekannter machen können.

Kinder und Jugendliche in hohem Maße an ihrer eigenen Freizeitgestaltung zu beteiligen, das ist der Kern der Arbeit im Kesselhaus. Das Jugendcafé im Kulturzentrum GBS, das in Eigenregie von der Abenteuerkiste betrieben wird, dient als eine Art Ausgangspunkt. Das Kesselhaus ist Planungswerkstatt, Treffpunkt und Veranstaltungsort in einem. „Anstatt fertige Angebote vorzusetzen, ermutigen wir dazu, selbst die Initiative zu ergreifen“, erklärt Mara Book . Die Sozialarbeiterin in Diensten der Abenteuerkiste leitet zusammen mit Lena Schwabe das Kesselhaus.

Bei der Ideenwerkstatt in Münster sind die beiden Fachkräfte jedoch weniger Leiter, als vielmehr Begleiter. „Das komplette Wochenende steht und fällt mit dem Ideenreichtum der Beteiligten. Das Programm wurde im Rahmen eines Vortreffens nach den Wünschen und Anregungen der Teilnehmer gestaltet“, betont Book.

An jedem zweiten Donnerstagabend trifft sich das Team im Kesselhaus. Weitere Mitstreiter sind willkommen.