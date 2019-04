Das Rote Kreuz ruft zu Beginn der Osterferien in Gimbte zur Blutspende auf. Am Montag, 15. April, steht das Blutspendemobil von 17.30 bis 20.30 Uhr vor dem „Hotel&Restaurant Schräder“, Dorfstraße 29.

In Greven sind Blutspender unmittelbar nach den Osterfeiertagen herzlich willkommen: am Dienstag, 23. April, und am Mittwoch, 24. April, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr im DRK-Heim, Alte Bahnhofstraße 56.

Treue Blutspender sind gern gesehen. Zusätzlich wendet sich das Rote Kreuz mit einer dringenden Bitte an diejenigen, die bislang noch nie Blut gespendet haben. Eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten gehört zu den grundlegenden medizinischen Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitswesen. Nur wenn genügend Menschen regelmäßig Blut spenden, kann dies gelingen. Eine der sinnvollsten Möglichkeiten, schwerkranke Patienten zu unterstützen, besteht deshalb ganz praktisch darin, Blut zu spenden. Bluttransfusionen ermöglichen Heilung und retten Leben. Der DRK-Blutspendedienst bringt es auf den Punkt: „Jede Blutspende zählt!“