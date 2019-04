Grevener Stoff für den Triumphbogen

Viel verraten darf er nicht. Nur bejahen, dass der Deal unter Dach und Fach ist. Wenn Christo im kommenden Frühjahr den Pariser Triumphbogen verhüllt, wird erneut das Grevener Textilunternehmen Setex den dafür nötigen Stoff liefern, bestätigt Setex-CEO Heiko Wehner . „Es ist ein Stoff, der für Christo und für dieses Projekt exklusiv entwickelt wurde“, sagt der Unternehmens-Chef. „Letzte Optimierungen sind noch im Gange.“ An den konkreten Eigenschaften des Gewebes werde derzeit noch gefeilt. Details dazu will er nicht verraten.

Auch die Farbe das Textil darf Wehner noch nicht preisgeben. Die Nachrichtenagenturen AFP und dpa vermelden jedoch bereits übereinstimmend, dass es ein silberblaues Gewebe sein wird. Ob das wirklich stimmt, wird sich in einigen Wochen zeigen, wenn die Maschinen bei Setex anlaufen. Bis dahin müssten „noch ein paar kreative und optische Fragen“ geklärt werden, so Wehner.

Wann genau und wie viel Stoff geliefert werden muss, darüber gebe es „noch keine letzten Absprachen“. Man richte sich darauf ein, dass es im dritten Quartal diesen Jahres soweit ist.

Der Verpackungskünstler Christo wird im kommenden April den „Arc de Triomphe“ in Stoff hüllen, voraussichtlich ein Polyamid-Gewebe. Für das 50 Meter hohe, 45 Meter breite und 22 Meter tiefe Denkmal werden die Setex-Mitarbeiter fleißig produzieren müssen. Denn benötigt werden rund 25 000 Quadratmeter (recycelbarer) Stoff, wie kürzlich bei der Präsentation des Projektes bekannt wurde. Vom 6. bis 19. April soll der verhüllte Triumphbogen Touristen aus aller Welt anziehen. „Ich freue mich wie ein kleines Kind“, sagte der 83-Jährige Christo der Pariser Zeitung „Journal du Dimanche“ und versprach ein „außergewöhnliches Schauspiel“.

Die Setex-Mitarbeiter gehen die Herausforderung sportlich an. „Die Mitarbeiter haben bei diesen Projekten immer Glanz in den Augen“, sagt Wehner. Man sei natürlich „glücklich und stolz“, erneut beauftragt worden zu sein. Das spreche für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit, die über Jahrzehnte gewachsen ist“, so der Setex-CEO.

Wenn der Triumphbogen mit Stoff made in Greven verhüllt sei, „werden wieder einige Mitarbeiter dienstlich und sicher ganz viele privat nach Paris fahren“, um sich anzuschauen, was der in Bulgarien geboren und heute in New York lebende Künstler aus dem Grevener Stoff gemacht habe. Wehner erwartet nicht weniger als ein „riesiges Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.“

Setex hatte bereits dahlien-gelbes Polyamid-Gewebe für die begehbaren „Floating Piers“ (Iseo See) geliefert, die 2015 die Weltöffentlichkeit faszinierten.

Das Emsdettener Unternehmen Schilgen, 2013 von Setex übernommen, hatte schon Material für frühere Christo-Aktionen geliefert: die Bahnen für die Reichstagsverhüllung in Berlin 1995, die safrangelben Tore 2005 im New Yorker Central Park und das transparente Textil, mit dem Christo in Riehen (Schweiz) 1997 Bäume verpackte.

Der Triumphbogen wird somit die fünfte Kooperation. Laut Medienberichten soll die Aktion insgesamt rund 12 Millionen Euro kosten. Die Arbeit soll ohne jegliche öffentlichen Zuschüsse auskommen. Christo will das Werk unter anderem durch den Verkauf von vorbereitenden Studien, Zeichnungen sowie früheren Werken finanzieren.

Es wird Christos erstes Verhüllungsprojekt seit dem Tod seiner Partnerin und Muse Jean-Claude sein. 1962 hatte das Künstler-Paar bereits eine erste Fotomontage zu dem Projekt veröffentlicht.