Auf den Hinweis „Zehn Jahre Förderverein Freiwillige Feuerwehr Reckenfeld, das ist ja schon ein kleines Jubiläum“ reagiert der Gründer und Initiator Guido Höppener gelassen. Ihm war mit seiner Idee, den Förderverein zu gründen, wichtig, Vorteile zu nutzen und vor allem Sponsoren zu finden, die die Arbeit der Feuerwehr unterstützen. Das ist ihm gelungen, und auf das, was er jetzt seinem Nachfolger Steve Müller übergeben hat, kann Guido Höppener stolz sein.

„Die Vereinsgründung war eine spannende Zeit. Fast wie bei einer Firmengründung. Man muss viele Gespräche führen, man erwirbt Rechte und Pflichten.“ Die Satzung aufzustellen war sehr wichtig und aufwendig. Er ist stolz darauf, dass diese so perfekt ist, dass sie bisher nur einmal im Laufe der Jahre geändert werden musste, was jedes Mal mit Kosten verbunden ist. Er freute sich, dass er immer Sponsoren fand. „Wenn es heißt „Feuerwehr“ gibt es immer ein positives Feedback, ich bin nie enttäuscht worden.“

Jetzt hat Höppener den Vorsitz an seinen Feuerwehrkollegen Steve Müller übergeben. „Denn ich hätte nicht mehr mit Herzblut dabei sein können, weil ich beruflich immer stärker ein-gespannt bin. Der Vorstand hat mir immer gut zugearbeitet, es war ein tolles Miteinander“. Mit seinem Nachfolger, so sagt er selbst, komme frischer Wind herein.

„Ich bin dankbar für die entspannte Übergabe und die Leistungen, die Guido in diesen zehn Jahren erbracht hat“, so Steve Müller, der auch weiterhin auf den Gründer zurückgreifen kann.