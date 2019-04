Greven -

Beim Grevener Unternehmerfrühstück gab es neben Kaffee und Brötchen auch jede Menge Tabak. Die German Oriental Tobacco GmbH (GOT) lud in ihr Unternehmen an der Mergenthaler Straße ein. Seit 2018 stellt das Unternehmen dort Wasserpfeifentabak her – Made in Germany.