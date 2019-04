Das besondere Jubiläum feiert der Verein am Samstag, 4. Mai, mit einem Festtag am Ballenlager, zu dem die aktiven wie ehemaligen Mitglieder, die vielen Freunde des Vereins und natürlich auch die Grevener und Bürger eingeladen sind.

Ab 15 Uhr gibt es beim Familiennachmittag neben Unterhaltung für die Jüngsten auch Livemusik von den Husaren. „Wir freuen uns ganz besonders, dass auch viele befreundete Grevener Musikvereine mit uns feiern und am Nachmittag kleine musikalische Einblicke in ihr persönliches Repertoire geben“, so der Vorsitzende Ronald Kirsch. Bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken werden sich die Grevener Musikgruppen präsentieren. Abends darf dann im Ballenlager bei der Geburtstagsparty das Tanzbein geschwungen werden. Der Eintritt für die Party beträgt fünf Euro.

50 Jahre nach den ersten Proben des Fanfarenzuges hat sich neben der musikalischen Ausrichtung auch die musikalische Besetzung der Husaren verändert. Aus den einst 16 Naturfanfaren und fünf Trommeln ist mittlerweile eine dreistimmig besetzte Musikgruppe aus Trompeten, Posaunen, Tubas und Sousaphonen mit einem breit gefächertem Percussionbereich geworden. Den ersten öffentlichen Auftritt hatten die Musiker Pfingsten 1970 im Niederort.

Neben den vielen Höhepunkten in den vergangenen 50 Jahren blickt der Verein aber auch auf schwierigere Zeiten zurück: In den 90er Jahren konnte nur wenig Nachwuchs gewonnen werden. Anfang der 2000er aber wendete sich das Blatt, der Verein freute sich dann wieder über einen Mitgliederzuwachs.