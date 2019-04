Stimmzettel ist 96 Zentimeter lang

Der Landeswahlleiter für Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen , teilt mit, dass 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen am 26. Mai zur Wahl stehen – so viele wie nie zuvor. Bei der Europawahl 2014 konnten sich die Wähler zwischen 24 Wahlvorschlägen entscheiden. Die Reihenfolge auf dem 96 Zentimeter langen Stimmzettel richtet sich nach dem Ergebnis der letzten Europawahl in Nordrhein-Westfalen.

Parteien, die 2014 in Nordrhein-Westfalen nicht angetreten oder nicht zugelassen waren, schließen sich in alphabetischer Reihenfolge des Parteinamens an. Zu den Neulingen gehören zum Beispiel Gruppierungen wie die „Europäische Partei Liebe“, die „Menschliche Welt“, „die Violetten“ oder die „Partei für die Tiere Deutschland“. Die Wahl der Abgeordneten findet aus-schließlich durch Listenwahl statt. Direktkandidaten in Wahlkreisen gibt es nicht. Die Wahlberechtigten haben bei den Wahl nur eine Stimme, mit der sie die Liste einer Partei oder politischen Vereinigung wählen können.

Titel