Er erlernte 1968 den Beruf des Kochs und war später bis zur Rente als Führungskraft und Ausbilder in der Gastronomie tätig. „Kochen macht mir einfach großen Spaß und ich gebe meine Kenntnisse gerne an Andere weiter.“ Der Kochclub trifft sich alle 14 Tage und da seit gut drei Jahren gemeinsam in den Räumen des evangelischen Pfarrheims gekocht wird, gibt es auch viele Lieblingsrezepte. „Die haben wir dann zusammengestellt und eine Rezeptmappe zusammengestellt. Diese Mappe möchten wir zugunsten der Sanierung der Christuskirche verkaufen“, erzählt Bläsius . Die wird bekanntlich saniert und die kochenden Männer wollen ihren Beitrag leisten. Vielleicht eine gute (Geschenk-) Idee für Junggesellen, die gerade Hotel Mama verlassen haben oder die sich auch mal gerne an den Kochtopf wagen wollen. Oder ein spätes Osterpräsent.

Die kleine Gruppe – „zu viele passen nicht in die kleine Küche des Gemeindehauses“ – hat viel Spaß miteinander. Nebenbei, vor und beim gemeinsamen Essen, wird über „Gott und die Welt“ erzählt. Einige Teilnehmer hatten sehr wenig, andere gar keine Erfahrung im Kochen. „Doch inzwischen können sie es alle gut“, freut sich der Initiator, der gemeinsam mit Uwe Völkel den Kochclub ins Leben gerufen hat. Der jüngste Teilnehmer ist im Übrigen 40 Jahre alt, der älteste wird demnächst 82. Die Mappe mit vielen erprobten Rezepten kann zum Preis von zehn Euro in den beiden Gemeindebüros erworben werden.