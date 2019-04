Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen hauptsächlich eigene Songs der Australierin, die sich zwischen Country, Rock, Blues, Bluegrass und Pop bewegen.

Raebekah Burbach (41) kam in Neuseeland zur Welt und wuchs in Australien auf. Schon früh wurde sie mit Liebe und Begeisterung für Musik angesteckt, denn ihr Vater Michael Roycroft war im Australien der 1980er Jahre ein gefeierter Country-Sänger. Heute lebt Raebekah in den Niederlanden und veröffentlichte Anfang 2018 ihr erstes in Europa aufgenommenes Album („My World“, Twenty-Two Records). Sie schreibt eigene Songs, die sie im Café Spontan zusammen mit Peter Schilmöller (Akustikgitarre) und Carsten Hölscher (Kontrabass) darbieten wird.

