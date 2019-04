Koordt hat in Münster Physikalische Technik und Physik studiert. Von 2013 bis Anfang 2018 war er bei der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen beschäftigt, seit Frühjahr 2018 leistet er seinen Dienst in der Feuer- und Rettungswache Greven.

Koordt wohnt in Emsdetten und ist dort auch in der Freiwilligen Feuerwehr und im Musikzug der Wehr sehr aktiv. Er dürfte einer der jüngsten hauptamtlichen „Feuerwehr-Chefs“ in NRW oder sogar in ganz Deutschlands sein.

Koordts Vorgänger war wegen des Besitzes von Kinderpornografie suspendiert und kürzlich zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.