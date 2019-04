Diverse Ausstellungsstücke laden am 1. Mai von 11 bis 19 zum Staunen und Lauschen ein. Für Streetfood, Kaffee und Kuchen sorgt der Küchenchef des Rucksack-Eventcaterings. Andrea Poleratzki, Leiterin der Pension freut sich in diesem Jahr besonders auf die Vielfalt der Teilnehmer. „In den vergangenen Jahren ist unsere liebgewonnene Tree Mountain Stringband zu unserer Haus- bzw. Gartenband geworden, in diesem Jahr begrüßen wir mit Celtic Rover und Tobias Link außerdem ganz neue musikalische Einflüsse auf unserer Gartenbühne.“

Obwohl Ostern bereits hinter uns liegt, verstecken sich Skulpturen, Objekte, Malerei und Fotografie der Künstler Rüdiger Schwahn (Schwahnart), Frau Mone (Skulpturenwerk), Julia Tewocht (hier-guckstdu), Sarah Schrot (Sarahschrot) und Franz Josef Schwegmann (Blasskulpturen) auf dem gesamten Grundstück, um von den Besuchern des Fests entdeckt zu werden.

Die kreative Pension am Schmedehausener Dom erkennt man am Gorillagemälde an der Hausfront, die Adresse ist der Schmedehausen-Domhof 23. Der Eintritt ist frei.