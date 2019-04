Vom Fischstäbchen nur die Panade

„Oli ist ein absolutes Wunschkind“, sagt seine Mutter, Sabrina Meyer , und strahlt. In einer Ecke des Wohnzimmers ist seine große Holzeisenbahn aufgebaut, in einer anderen steht eine Spielesammlung – Spuren eines quirlig bunten Familienlebens. Zwischen den Spielsachen, in Regalen und auf dem Tisch stehen kleine, weiße Schüsselchen. „Ja, ich bin gut ausgerüstet“, meint Meyer, „und vermutlich eine der wenigen Mütter, die immer eine Kotzschüssel dabeihat.“

Dreieinhalb Monate zu früh kam Oliver vor vier Jahren zur Welt. Damals war er 23 Zentimeter groß und wog 410 Gramm. Zum Vergleich: Ein Säugling, der im neunten Monat geboren wird wiegt etwa 3000 Gramm. Damit war er etwa nur halb so groß wie ein Säugling, der im neunten Monat geboren wird. „Die Plazenta konnte ihn vermutlich nicht mehr ausreichend versorgen“, sagt Sabrina Meyer. Das Wachsen und die Nahrungsaufnahme war für Oliver schon früh im Mutterleib ein Thema.

Auf der Frühchenstation wurde der kleine Junge künstlich mit Sauerstoff versorgt und mit Hilfe einer nasalen Sonde ernährt. „Selbst Milch zu trinken, bedeutet für so ein kleines Wesen eine enorme körperliche Anstrengung“, so Meyer, „da fiel öfters Mal die Herzfrequenz ab.“ Mit fünf Monaten zog Oliver sich selbst die nasale Sonde und die Eltern versuchten, ihn nur noch mit der Flasche zu ernähren. Doch Oliver nahm durch das selbstständige Essen nicht ausreichend zu.

Nach eineinhalb Jahren bekam Oliver eine PEG-Sonde, also einen künstlichen Magenzugang, um ihn zusätzlich zu ernähren. „Als Mutter übernehme ich damit seinen Hungerinstinkt“, so Meyer „ich entscheide wann, wie und was er isst. Das ist nicht einfach.“ Rückblickend würde sie bei so einem Schritt allen Eltern raten, einen Experten für Essstörungen hinzuzuziehen. Seitdem Oliver sondiert wird, erbricht der aufgeweckte Kerl ständig. Heute wird der Vierjährige zusätzlich mit Hilfe einer PEJ-Sonde in den Dünndarm ernährt. 1200 Kalorien soll er eigentlich täglich zu sich nehmen, die in einer Milch in einem weiß-lila Fläschchen stecken. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Richtwert für einen Erwachsenen bei etwa 2000 Kalorien liegt, dann ist das für so einen kleinen Jungen sehr viel.

Wenn seine Mutter ihn sondiert, setzt sie Oliver vor den Fernseher oder das Tablet. „Das lenkt ihn von der Sonde und der Übelkeit ab“, erklärt Sabrina Meyer. Von anderen Eltern, die die Situation nicht kennen, bekomme sie ab und an abschätzige Blicke. „Ich bin es leid“, sagt sie.

„Mein Kind kann aus dem Stegreif erbrechen“, berichtet die Mutter. Oliver reagiert damit auf Stress und hält seine Eltern auf Trab. „Eine kurzfristige Terminplanung ist nicht drin“, sagt sie, „ich sehe ihm genau an, wann er sich übergeben muss.“ Wenn Oliver anfängt zu husten, steht seine Mutter mit einer Schüssel bereit. „Natürlich hinterfragt man sich ständig, was man anders machen könnte“, sagt Sabrina Meyer. Physisch könne Oliver eigentlich essen. Zweimal hat die Familie bereits eine Sondenentwöhnung durchlaufen.

Doch für Oliver ist Essen nicht einfach und nicht selbstverständlich. „Er ist wahnsinnig skeptisch“, so Meyer. „Ein Brot muss er sich erst von allen Seiten genau anschauen, um zu entscheiden, welche Stelle er essen möchte.“ Gibt es Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelbrei, isst er inzwischen nur noch die Panade. Auch erzieherisch sei das für die liebenden Eltern schwierig. „Natürlich ermahne und erziehe ich mein Kind, aber beim Essen gelten Ausnahmeregeln“, sagt Olivers Mutter. „Ich freue mich einfach, wenn er isst.“ Für Oliver ist Essen mittlerweile eher ein Spiel.

Sabrina Meyer wünscht sich, dass Ärzte mehr Verständnis und Wissen für Olivers Situation aufbringen. „Manchmal komme ich mir vor, als sei er das einzige Sondenkind mit Problemen“, sagt sie. Für die Ärzte hat sie einen Film über eine typische Woche von Oliver gedreht und man erahnt, wie nervenzehrend der Alltag für die Eltern und den entdeckungslustigen Jungen ist. Demnächst versucht die Familie einen erneuten Therapieanlauf und Oli freut sich bestimmt auf den Sommer. „Er ist nämlich eine richtige Wasserratte“, sagt seine Mutter.