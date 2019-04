Unglaublich, was Diebe so alles gebrauchen können. Nach einem Kraftfahrzeugdelikt, das an der Seilerstraße (Baugebiet Wöste) verübt worden ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Grevener hatte seinen grauen 1er BMW am späten Mittwochabend um 23 Uhr, dort abgestellt. An dem Wagen schlugen die Täter nach Angaben der Polizei eine Seitenscheibe ein und stiegen dann ins Innere. Aus dem BMW entwendeten sie das Lenkrad. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr bemerkt.

Die Beamten suchen eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, ✆ 928-4455.