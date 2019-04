Eine große Wanderer-Familie.

Eigentlich kennt das Jeder: Wer eine Party schmeißt, hat selber fast nichts davon – außer ganz viel Arbeit. Den Mitgliedern der Grevener Wanderfreunde ging es am Sonntag nicht anders. Da war es nichts mit Wandern, da galt es die anderen Wanderer zu betreuen, zu versorgen und zu betüddeln. Aber: „Auch das macht ganz viel Spaß“, sagt die Vorsitzende Gabi Heinrich .

Schon um 11 Uhr strahlen Gabi Heinrich und ihre Stellvertreterin Brigitte Haas um die Wette. „Bis jetzt haben sich schon über 700 Wanderer eingeschrieben“, berichten sie und rechnen hoch. „Da könnte das Vorjahresergebnis mit 1400 Teilnehmer erreicht werden.“

Aber: Davor hat der Wandergott viel Arbeit gesetzt. Denn schon um 6.30 Uhr standen die ersten Wanderer vor der Tür der Mensa der Grundschule und begehrten Einlass – offizieller Beginn war eigentlich für 7.30 Uhr vorgesehen. Egal: Auch die frühen Vögel bekamen ihren Wurm, sprich Kaffee und ne leckere Stulle – selbst gebacken natürlich.

„Das war gestern für alle ein Back-Marathon“, erzählt Gabi Heinrich am Sonntag. Herausgekommen sind diverse leckere Brote und weit über 50 Torten. „Die sind heute Abend alle weg“, ist sich Brigitte Haas sicher. Denn: Der Grevener Wandertag sei unter anderem für seine exzellente Versorgung bekannt. Die Mensa ist um diese Uhrzeit sehr gut besetzt. Haben die schon gewandert, oder wandern die noch? „Das wissen wir auch nicht, wenn es geregnet hätte, könnte man das sehen“, lachen die beiden Frauen.

Dieter Klimesch jedenfalls hat es schon geschafft, ist die große Runde über 20 Kilometer gewandert. „Das war heute mal eine ganz andere Strecke, die ich noch nicht kannte“, erzählt der 69-jährige Mann aus Marl, den man schon fast als Wanderprofi bezeichnen könnte. Früher sei er gelaufen, dann gewalkt und seit zehn Jahren wandere er. „Man trifft viele bekannte Gesichter, man sieht die herrliche Natur“, begründet der Mann seine Leidenschaft.

Er ist noch einer der Wenigen, die mit Anstecknadeln unterwegs sind. „So wie früher, als die Wanderer mit Anstecknadeln übersät unterwegs waren, das gibt es fast nicht mehr“, erklärt Gabi Heinrich. Aber: Dieter Klimesch legt noch Wert darauf und zeigt seine Kappe vor. Auf diesen Anstecknadeln kann man eine Geschichte lesen. Viel darüber, wo er schon alles gewandert ist. Und: Natürlich auch, wie viel Kilometer er schon auf den Hacken hat – offizielle Wander-Kilometer natürlich. „Ich bin vor zehn Jahren angefangen und habe etwa 8000 Kilometer zusammen bekommen“, sagt er und schaut, als ob das Nichts wäre.

Zurück in die Mensa: Die 45 Helfer des Wandervereins – also mehr als die Hälfte der Mitglieder – haben alle Hände voll zu tun. Probleme? „Gibt es meistens keine, Wanderer sind nette Menschen“, sagt Brigitte Haas und muss jetzt auch weiter arbeiten.

Am Ende stehen viele glückliche Wanderer, geschaffte Wanderfreunde aus Greven und – so hoffen sie – eine gut gefüllte Kasse. Denn damit werden die Fahrten der Truppe zu den Wandertagen in nah und fern unterstützt. Und da trifft man sie alle wieder, die gestern in Greven unterwegs waren.

Eine große Wanderer-Familie.