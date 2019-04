Die letzten Wochen hat das Freibad-Team genutzt, um das Bad auf Vordermann zu bringen. Jetzt ist alles klar für den Saisonstart. Letzter Öffnungstag im Hallenbad ist der 30. April.

Die Saison startet mit zwei Neuerungen. Für Teilnehmer an Kursen der Grevener Bäder ist der neue Gymnastikraum interessant. Im oberen Bereich der Umkleiden steht er übrigens auch auf Anfrage anderen Sportgruppen und Trainern zur Verfügung.

Die zweite Neuerung wird Smartphone- oder Tablet-Nutzer freuen, heißt es in einer Mitteilung: Im Freibad gibt es ab sofort einen kostenlosen WLAN-Zugang für Kunden der Stadtwerke Greven . Einfach über die Einstellungen das WLAN-Netzwerk GREVENWLAN auswählen, dann geht es automatisch weiter zur Registrierung und Einwahl in das Netz. Am besten funktioniert der Zugang übrigens auf der Liegewiese.

Kurz nach dem Start in die Freibad-Saison laden die Stadtwerke Greven ein zum großen Jubiläumsfest am 5. Mai im Freibad. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein Programm für die ganze Familie bei freiem Eintritt.