Am Samstag hatten die Brieftaubenzüchter der RV Greven ihren ersten offiziellen Preisflug. Es wurden 628 Tauben auf die Heimreise geschickt. Der Auflass der Tauben fand in Alsfeld in 190 Kilometern Entfernung statt.

Auflassleiter Klaus Stieneker konnte die Tauben bei guter Sicht und leichten Wind aus Süd-West um 7.20 Uhr auf die Heimreise schicken. Bei einer Geschwindigkeit von fast 90 Stundenkilometern landete die Siegertaube von Jens und Olaf Hagedorn vom Verein Emsbote Greven um Punkt 9.34 Uhr und 19 Sekunden auf dem Ausflugsbrett und wurde sofort von der elektronischen Konstatieranlage registriert.

Den zweiten Platz belegten die Züchter K. Stieneker / L. Rosenbusch vom Verein Heimkehr Saerbeck. Dritter wurde der Züchter Marius Istudor vom Verein Emsbote Greven. Die letzte Preistaube traf um 10.13.54 Uhr in Saerbeck beim Züchter Ludwig Feldmann vom Verein Reiselust Saerbeck ein, damit waren alle Preise vergeben.

Folgende Züchter platzierten sich unter den ersten 30 Preistauben: 1., 19. Jens + Olaf Hagedorn, Emsbote Greven. 2., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 15., 29. K. Stieneker/L. Rosenbusch Heimkehr Saerbeck. 3. Marius Istudor, Emsbote Greven. 7., 8., 10., 16., 22., 26. H. + M. Hölscher Heimkehr Saerbeck. 9. Rolf Beuntker, Reiselust Saerbeck.

14. Iris Schluch, Reiselust Saerbeck.

17., 20. Lehmkuhl & Sohn, Emsbote Greven.

18., 25. Team Beumer /von Oy Kehre, Wieder Greven 21., 30. Herbert Coersmeier, Heimkehr Saerbeck. 23. Josef Berkenheide, Emsbote Greven.

24., 28. Jan-Hendrik Helmig, Reiselust Saerbeck

27. Markus Altepost, Reiselust Saerbeck.