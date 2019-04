Keine Kratzer, keine Schlieren

Besser man hält die Augen offen und zieht den Kopf ein. Große Glasplatten schweben, von einem Kran getragen, durch die Luft in den Fertigungshallen von Kölling Glas. Eine von ihnen landet auf dem Schneidetisch von Alexander Borkmann , der die durchsichtige Scheibe vorsichtig in Empfang nimmt.

Alexander Borkmann ist Auszubildender zum Flachglastechnologen bei Kölling Glas. „Das war früher der Flachglasmechaniker“, sagt Geschäftsführer Dieter Kölling. „Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wird immer mehr mit dem Computer gearbeitet und der Mechaniker wurde zum Technologen.“

So lernen die Auszubildenden beispielsweise auch, aus einer Konstruktionszeichnung über den Computer die fertigen Glasplatten herzustellen. „Dazu benötigt man ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen“, kommentiert Prokuristin Silke Oestereich, die jeden Winkel des Betriebs kennt.

Auf einem Monitor neben dem Schneidetisch werden die Schnittpläne angezeigt. „Damit möglichst wenig Verschnitt entsteht“, erklärt Borkmann. Ein Diamantbohrer saust über die Platte und ritzt sie an.

Das reicht aber noch nicht aus. Zwischen den Scheiben befindet sich eine dünne Verbundfolie, die auch noch zertrennt werden muss. „Das ist ein bruchfestes Sicherheitsglas“, erklären die Mitarbeiter. Es leuchtet orangefarben auf.

Ein glühender Draht nähert sich der Platte und teilt sie schließlich abermals durch. „Ganz früher wurde da noch Spiritus drüber geschüttet und dann angezündet“, erklärt Oestereich und führt in die Halle nebenan.

„Hier werden unsere Isoliergläser hergestellt“, sagt sie und bleibt zwischen zwei riesigen Fertigungszügen stehen, die jeweils unterschiedlich große Platten verarbeiten können. „Am Anfang steht immer unsere „Waschanlage“, damit die Scheiben sauber werden und anschließend werden sie geföhnt“, so die Prokuristin. Just in diesem Moment geht ein großes Gebläse in der Maschine an und konkurriert mit dem Wind vor der Tür.

Neben der dunkelgrauen tosenden Maschine steht ein Ständer an dem zig silberne Rahmen in den unterschiedlichsten Größen hängen. Per Hand werden die Rahmen auf das Glas gezogen. Für das trockene Glas geht es nun weiter in der Maschine. Zwei Glasscheiben werden aneinander gepresst und dazwischen wird das isolierende Gas Argon eingeschlossen.

„Isolierglas in der Form gibt es etwa seit den 1960-er Jahren“, erklärt Dieter Kölling, „die Produktionsstätte hier in Greven gibt es nun seit sieben Jahren.“

Zwischen den beiden Scheiben wird ein Trockenmittel eingelagert. Kleine, gelbliche Kügelchen, die so aussehen wie das Material aus den Tütchen in Schuhkartons. Das nun doppelwandige Glas wird von der grauen Maschine ausgespuckt und genau begutachtet.

Kein Kratzer, keine Schlieren, keine Unebenheiten darf es aufweisen. Mit kritischem Blick beugt sich ein Mitarbeiter über das Glas, zückt kurz sein Poliertuch und lässt es dann passieren. Alles in Ordnung.

„Dieser Mitarbeiter trägt eine große Verantwortung für die Qualitätssicherung“, so Oestereich. Anschließend wird das Glas an den Seitenrändern versiegelt und kann nun verbaut werden – vor allem in Großobjekten wie Bürohäusern oder Einkaufspassagen.

„Das Faszinierende an der Arbeit mit dem Glas ist die Vielfältigkeit“, meint Kölling, „etwas Digitalisierung, etwas Handwerk, etwas Fertigung – alles dabei.“