Grund dafür sind Arbeiten an den Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen der Autobahn. Im Zuge dieser Arbeiten werden zeitgleich die Fahrbahnen der Anschlussstelle Greven saniert.

Umleitungen über die Anschlussstelle Flughafen Münster/Osnabrück werden ausgeschildert.

Auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen stehen während der gesamten Bauzeit weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung an den Bauarbeiten vorbeigeführt, heißt es in der Pressemitteilung der Straßenbauer.

In den vergangenen Monaten war die Auffahrt Richtung Dortmund gesperrt, da an der Emsbrücke gebaut wurde. Diese Baustelle wurde unlängst vorzeitig abgeschlossen.