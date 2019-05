Was für ein toller Abend. Dies dachten nicht nur die Organisatoren aus sämtlichen Gimbter Vereinen und Organisationen, sondern auch die vielen Gäste.

Das Wetter spielte diesen natürlich in die Karten. Der Förderverein der Feuerwehr holte gemeinsam mit dem dazugehörigen Blasorchester den Maibaum aus und richtete ihn anschließend auf dem Dorfplatz auf.

Hier wurde das Aufrichten schon von vielen Gimbtern und deren Gäste erwartet.

Ein Dank ging deshalb durch den Vorsitzenden des Bezirksausschuss Gimbte, Johannes Wilp, an alle Helfer und Aktive. Bei dem schönen Frühlingsabend kam es auf dem gut gefüllten Dorfplatz zu Gesprächen und später auch zu dem angekündigten Tanz in den Mai, heißt es in einer Pressemitteilung.