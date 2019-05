Pfarrer Jörn Witthinrich und Pfarrer Uwe Völkel sprachen den Jugendlichen den Segen Gottes für ihren weiteren Lebensweg zu. In den Gottesdiensten kamen noch einmal Themen zur Sprache, die die Gruppen in ihrer Vorbereitungszeit beschäftigt hatten. Ein großes Dankeschön richteten die beiden Pfarrer an die ehrenamtlich engagierten Teamer, die die Konfirmandenzeit mitgestaltet hatten sowie an die Chöre und ihre Leiterinnen für die musikalische Mitgestaltung der Gottesdienste.

