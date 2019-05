Wenn ein Feuer ausbreche, sei er sich nicht sicher, „ob wir das überhaupt mitbekommen.“ Anlässe genug für Eltern und Schüler des Gymnasiums, die Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch zu besuchen und dort eindringlich auf die Baumängel im Gebäude West I hinzuweisen.

Was die engagierten Eltern- und Schülervertreter zudem verärgert, ist der fehlende Sonnenschutz am Gebäude. Es sei im Sommer stickig und unerträglich heiß, an Lernen sei in einer solchen Umgebung nicht zu denken. Es sei schon vorgekommen, dass Klassen während einer laufenden Klassenarbeit in einen anderen Raum hätten umziehen müssen. Auch den Tafelinhalt zu entziffern, sei bei starker Sonneneinstrahlung oft nicht möglich. „Wir stellen Landkarten aus der Erdkunde als Sonnenschutz auf“, berichtete ein Oberstufenschüler.

Provisorien, mit denen sich Eltern und Schüler nicht länger abfinden wollen. Die fällige Sanierung sei 2014 nicht geschehen und auch 2017 nicht. „Wir warten darauf, dass das endlich geschieht“, machte eine Mutter deutlich.

Viele Mängel seien absprachegemäß schon beseitigt worden, wie Aloys Wilpsbäumer von den Technischen Betrieben deutlich machte. Von einigen der aktuell beklagten Missstände sei der Verwaltung jedoch nichts bekannt – mal abgesehen vom Dauerthema Sonnenschutz. „West I ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden“, räumte Wilpsbäumer ein. Das sei auch geplant. Man habe jedoch auch etliche andere Baustellen im Schulbereich, so dass das Gymnasium erst 2021 dran sei. Schulausschussvorsitzender Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne) bekräftigte: „Mängel müssen kurzfristig behoben werden, da sind wir uns denke ich einig.“ Die Grundsanierung des Gebäudes (unter anderem Tausch der Fenster) sei jedoch nicht von heute auf morgen zu machen. Er verwies auch auf einen just eingeweihten NW-Neubau vis a vis, „auf den wir sehr stolz sind.“

Wilpsbäumer warb um Verständnis, dass größere Sanierungsarbeiten einem koordinierten Ablauf folgen müssten, der etwas Zeit brauche. Sonnenschutz sei nur wirksam, wenn dieser außen angebracht werde. Es mache aber keinen Sinn, dies zu tun, wenn die Fenster noch nicht getauscht seien. „Insofern ist das ein Mangel, mit dem man noch leben muss.“

Das mochten Eltern und Schüler so nicht stehen lassen. Dort unterrichtet zu werden und zu unterrichten sei „eine Zumutung“. Dies erlaube keinen weiteren Aufschub.